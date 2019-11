ന്യൂ ഡൽഹി : മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുവാൻ ദേവേന്ദ്രഫഡ്നാവിസിനു ഗവര്‍ണ്ണർ അനുമതി നൽകിയതിനെതിരെ കോണ്‍ഗ്രസ്, എന്‍സിപി, ശിവസേന നൽകിയ ഹര്‍ജി സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കുന്നു. . ഫഡ്നാവിസിനോട് 24മണിക്കൂറിനകം വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് തേടാന്‍ നിര്‍ദേശിക്കണമെന്നും ഹര്‍ജിക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

Supreme Court's three-judge bench of Justice NV Ramana, Justice Ashok Bhushan and Justice Sanjiv Khanna, start hearing the joint plea of Shiv Sena, NCP & Congress against the decision of Maharashtra Governor inviting Devendra Fadnavis to form government yesterday. pic.twitter.com/mzfr4Zz5Ru

