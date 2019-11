കോഴിക്കോട്: സര്‍വജന ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂളിലെ അഞ്ചാംക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ത്ഥിനി ഷഹലാ ഷെറിന്‍ പാമ്പുകടിയേറ്റ് മരിച്ച സാഹചര്യത്തില്‍ ഡോക്ടര്‍മാരും അദ്ധ്യാപകരും ഭരണകര്‍ത്താക്കളും ഉള്‍പ്പെടെ എല്ലാവരും നിര്‍ബന്ധമായും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് മുന്‍ കേരള സര്‍വകലാശാല വൈസ് ചാന്‍സലര്‍ ഡോ. ബി. ഇക്ബാല്‍. അതുല്‍ ഗവാണ്ടെയുടെ ‘The Checklist Manifesto: How to Get Things Right : Atul Gawande’ (2009) പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇക്ബാല്‍ തന്റെ ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ വിവരിക്കുന്നത്.

പോസ്റ്റിന്റെ പൂര്‍ണ്ണരൂപം

വിവിധ തലങ്ങളിലുണ്ടായ അനാസ്ഥയുടെ ഫലമായി ഒരു പിഞ്ചു കുഞ്ഞിന്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാവരും (ഡോക്ടർമാരും അധ്യാപകരും ഭരണകർത്താക്കളും ജീവനക്കാരും) നിർബന്ധമായും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട പുസ്തകമാണ് അതുൽ ഗവാണ്ടെയുടെ “The Checklist Manifesto: How to Get Things Right : Atul Gawande” (2009) . ഏതു സാഹചര്യത്തിലും മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ പരിശോധനാപട്ടികയുടെ (Checklist) സഹായത്തോടെ ചിട്ടയായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും സമൂഹത്തിലും സംഭവിക്കുന്ന പല അനഭിലഷണീയമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളൂം ഒഴിവാക്കാനാവുമെന്നാണ് ഗവാണ്ടെ പുസ്തകത്തിൽ വാദിക്കുന്നത്.

സ്കൂളുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ക്ലാസ്സ് മുറികളിലും കാമ്പസ്സുകളിലും കുട്ടികളൂടെ സുരക്ഷക്കായി സ്വീകരിക്കേണ്ട സൌകര്യങ്ങളും നടപടികളും പട്ടികപ്പെടുത്തി അവ ലഭ്യമാണെന്ന് നിരന്തരം ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്. ആശുപത്രിയിൽ എമർജൻസി ചികിത്സക്കാവശ്യമായ മരുന്നും മറ്റുപകരണങ്ങളും ലഭുമാണെന്ന് ദിവസേന ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ബത്തേരി ആശുപത്രിയിലെ വെന്റിലേറ്റർ പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ല ആന്റി സ്നെയ്ക്ക് വിനം അവശ്യാനുസരണം ലഭ്യമല്ല തുടങ്ങിയ അടിയന്തിര ചികിത്സക്കാവശ്യമായ ഉപാധികളുടെ ലഭ്യതയെപറ്റി ഒരു പിഞ്ചു ജീവൻ നഷ്ടപെട്ട ശേഷം നടക്കുന്ന തർക്കം ഇത്തരമൊരു സമീപനം സ്വീകരിച്ചാൽ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. വെന്റിലേറ്റർ പോലുള്ള ജീവൻ രക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ ദിവസവും പരിശോധിച്ച് അവയുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമതയും ജീവൻ രക്ഷാ മരുന്നുകളൂടെ അവശ്യാനുസരണമുള്ള ലഭ്യതയും ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും അമേരിക്കയിലേക്ക് കുടിയേറിയ ദമ്പതികളൂടെ മകനായ അതുൽ ഗവാണ്ടെ സർജനും പൊതുജനാരോഗ്യ വിദഗ്ദനുമാണ്. വയോജനങ്ങൾ നേരിടുന്ന ശാരീരിക സാമൂഹ്യ വെല്ലുവിളികളെ പറ്റിയുള്ള Being Mortal: Medicine and What Matters in the End. (2014) ഗവാ‍ണ്ടെയുടെ മറ്റൊരു പ്രശസ്ത കൃതിയാണ്. എല്ലാ ശസ്ത്രക്രിയാ വിദഗ്ദരും നിർബന്ധമായും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട പുസ്തകമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ , Complications: A Surgeon’s Notes on an Imperfect Science, in (2002)