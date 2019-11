ന്യൂഡൽഹി: മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റതിനെതിരെ ശിവസേന-എൻസിപി-കോൺ​ഗ്രസ് നേതാക്കൾ നൽകിയ ഹർജി സുപ്രീം കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കുന്നു. സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത, മുകുൾ റോത്തഗി, മുൻ അഡീഷണൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ മണിന്തർ സിങ്, കപിൽ സിബൽ, അഭിഷേക് സിംഗ്‌വി എന്നിവർ കോടതിയിലെത്തി. വാദം ആരംഭിച്ചു.

NCP-INC-Shiv Sena petition in SC: Solicitor General Tushar Mehta to SC-Maharashtra Guv received letter of support from 54 NCP MLAs from Ajit Pawar on Nov22. The letter states that he (Ajit Pawar) is the head of NCP legislative party,&has signatures of 54 NCP MLAs supporting him. pic.twitter.com/y7NCpMzD3a

