ഐസ്എല്‍: ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഇന്നിറങ്ങും, എതിരാളി എഫ് സി ഗോവ

കൊച്ചി : ഐസ്എല്ലില്‍ രണ്ടാം ജയം തേടി ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഇന്നിറങ്ങും വൈകിട്ട് 7 :30നു നടക്കുന്ന മത്സരത്തില്‍ എഫ് സി ഗോവയുമായിട്ടാകും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഏറ്റുമുട്ടുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ പരുക്കും അച്ചടക്കനടപടിയും കാരണം പ്രമുഖരില്ലാതെയാകും ഇരു ടീമുകളും കൊച്ചിയിൽ മത്സരിക്കുക.

All roads lead to Kaloor tonight for #KBFCFCG! 🚸

COME ON BLASTERS! 💪#YennumYellow #KeralaBlasters pic.twitter.com/LJyTTrmoP1

— Kerala Blasters FC (@KeralaBlasters) December 1, 2019