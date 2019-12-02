റിയാദ്•സൗദി അറേബ്യയിലെ രാജകുടുംബത്തിലെ മുതിർന്ന അംഗം അന്തരിച്ചതായി സൗദി പ്രസ് ഏജന്‍സി തിങ്കളാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവന അറിയിച്ചു.

മുത്തൈബ് ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് അൽ സൗദ് രാജകുമാരനാണ് അന്തരിച്ചത്.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസ്കാര ചടങ്ങ് ഡിസംബർ 3 ന് (ചൊവ്വാഴ്ച) മക്കയിലെ ഗ്രാൻഡ് പള്ളിയിൽ ഇഷാ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം നടക്കുമെന്ന് പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.

#عاجل #الديوان_الملكي : وفاة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ بعد صلاة العشاء ليوم غد الثلاثاء بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.#واس pic.twitter.com/d7xYmlbL6U

— واس الأخبار الملكية (@spagov) December 2, 2019