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സൗദി രാജാവ് സല്‍മാന്റെ സഹോദരന്‍ അന്തരിച്ചു

Dec 2, 2019, 07:23 pm IST
Sadui-King

റിയാദ്•സൗദി അറേബ്യയിലെ രാജകുടുംബത്തിലെ മുതിർന്ന അംഗം അന്തരിച്ചതായി സൗദി പ്രസ് ഏജന്‍സി തിങ്കളാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവന അറിയിച്ചു.

മുത്തൈബ് ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് അൽ സൗദ് രാജകുമാരനാണ് അന്തരിച്ചത്.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസ്കാര ചടങ്ങ് ഡിസംബർ 3 ന് (ചൊവ്വാഴ്ച) മക്കയിലെ ഗ്രാൻഡ് പള്ളിയിൽ ഇഷാ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം നടക്കുമെന്ന് പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.

 

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