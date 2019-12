ന്യൂ​യോ​ര്‍​ക്ക്: ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ച​ന്ദ്ര​യാ​ന്‍ ദൗ​ത്യ​ത്തി​ലെ വി​ക്രം ലാ​ന്‍​ഡ​റി​ന്‍റെ അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ള്‍ ക​ണ്ടെ​ത്തിയതായി യു​എ​സ് ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ ഏ​ജ​ന്‍​സി​യാ​യ നാ​സ. ഇതിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടു. ലൂ​ണാ​ര്‍ ഓ​ര്‍​ബി​റ്റ​ര്‍ എ​ടു​ത്ത ചി​ത്ര​ങ്ങ​ള്‍ താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്ത ശേ​ഷ​മാ​ണ് നാ​സ​യു​ടെ സ്ഥി​രീ​ക​ര​ണം. ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ ഗ​വേ​ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്‍റെ (ഇ​സ്രോ) ച​ന്ദ്ര​യാ​ന്‍ 2 ദൗ​ത്യ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ വി​ക്രം ലാ​ന്‍​ഡ​ര്‍ സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ ഏ​ഴി​നാ​ണ് ച​ന്ദ്രോ​പ​രി​ത​ല​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങാ​നു​ള്ള ശ്ര​മം പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

The #Chandrayaan2 Vikram lander has been found by our @NASAMoon mission, the Lunar Reconnaissance Orbiter. See the first mosaic of the impact site https://t.co/GA3JspCNuh pic.twitter.com/jaW5a63sAf

— NASA (@NASA) December 2, 2019