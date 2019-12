സഹപ്രവർത്തകന്റെ വെടിയേറ്റു മരിച്ച ഐടിബിപി സൈനികരിൽ മലയാളിയും : മറ്റൊരു മലയാളിക്ക് പരിക്കേറ്റു

റായ്പൂര്‍ : സഹപ്രവർത്തകന്റെ വെടിയേറ്റു മരിച്ച ഐടിബിപി സൈനികരിൽ മലയാളിയുമുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ചത്തീസ്ഗഡിലെ നാരായണ്‍പൂരിൽ കോഴിക്കോട് സ്വദേശി ബിജീഷ് ആണ് മരിച്ചത്. ഐടിബിപി സൈനികൻ അഞ്ച് സഹ പ്രവർത്തകരെ വെടിവെച്ച് വീഴ്ത്തിയ ശേഷം സ്വയം വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ ആറുപേരും മരിക്കുകയും രണ്ടുപേര്‍ക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. പരിക്കേറ്റവരിലും മലയാളിയും ഉൾപ്പെടുന്നു. തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി എസ് ബി ഉല്ലാസിനാണ് പരിക്കേറ്റത്. ഇവരെ ഹെലികോപ്റ്റര്‍മാര്‍ഗം റായ്പ്പൂരിലെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു.

Superintendent of Police Narayanpur, Mohit Garg: 6 dead and two injured in a clash amongst Indo-Tibetan Border Police (ITBP) personnel in Narayanpur, Chhattisgarh. pic.twitter.com/bodzeiNpmK

— ANI (@ANI) December 4, 2019