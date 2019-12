വാസ്‌കോ : ഐ ലീഗ് ഫുട്ബാളിൽ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ജയവുമായി മുന്നേറി ഗോകുലം കേരള എഫ്‌സി. ഇന്ത്യന്‍ ആരോസിനെ എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിനാണ് തോൽപ്പിച്ചത്. ആരോസിന്റെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടായ തിലക് മൈതാനില്‍ നടന്ന മത്സരത്തില്‍. ഹെന്റി കിസേക്കയാണ് വിജയ ഗോൾ നേടിയത്. ആദ്യ പകുതിയിൽ ഗോൾ രഹിതമായിരുന്ന മത്സരം രണ്ടാം പകുതിയിലേക്ക് കടന്ന്, 49ാം മിനിറ്റിലായിരുന്നു ഗോൾ നേട്ടം.

Andre will lose next two matches after the red card, both away fixtures against Real Kashmir and Mohun Bagan. A big blow to Malabarians.

Indian Arrows 0 – 1 GKFC #GKFC #Malabarians #ILeague

