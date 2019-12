വിരാടിനെ ശല്യപ്പെടുത്തരുതെന്ന് എത്രയോ തവണ പറഞ്ഞതാണ്; വിൻഡീസിനോട് അമിതാഭ് ബച്ചൻ

മുംബൈ: വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ ഒന്നാം ട്വന്റി20യിൽ‍ ഇന്ത്യൻ നായകൻ വിരാട് കോഹ്‌ലിയുടെ പ്രകടനത്തെ അഭിനന്ദിച്ച് ബോളിവുഡ് താരം അമിതാഭ് ബച്ചൻ. വിഖ്യാത ബോളിവുഡ് ചിത്രമായ ‘അമർ അക്ബർ അന്തോണി’യിലെ പ്രശസ്തമായ ഡയലോഗിന് ‘ക്രിക്കറ്റ് ഭാഷ്യം’ തയ്യാറാക്കിയാണ് ബച്ചൻ കോഹ്‌ലിയുടെ പ്രകടനത്തിലുള്ള ആവേശം പുറത്തുകാണിച്ചത്. വിരാടിനെ ശല്യപ്പെടുത്തരെന്ന് എത്രയോ തവണ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതാണ്. എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ ചെവിക്കൊണ്ടില്ല. ഇപ്പോൾ നോക്കൂ, നിങ്ങൾക്ക് അയാൾ കൃത്യമായ മറുപടി തന്നിരിക്കുന്നു. വെസ്റ്റിന്‍ഡീസുകാരുടെ മുഖം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അയാളുണ്ടാക്കിയ പൊല്ലാപ്പ് അറിയാമെന്നും അമിതാഭ് ബച്ചൻ ട്വിറ്ററിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.

Read also: കളിയാക്കലുകള്‍ പന്ത് കേൾക്കണം; ധോണിമാരെ എപ്പോഴും ലഭിക്കില്ലെന്നും ഗാംഗുലി

T 3570 –

यार कितनी बार बोला मई तेरे को .. की Virat को मत छेड़ , मत छेड़ , मत छेड़ …

पन सुनताइच किधर है तुम …

अभी पर्ची लिख के दे दिया ना हाथ में !!!!

😜👏🤪

देख देख .. WI का चेहरा देख ; कितना मारा उसको , कितना मारा !!

( with due respects to Anthony bhai , of AAA ) pic.twitter.com/BypjyHdA86

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) December 6, 2019