എന്റെ മകളെ ഈ രാജ്യത്ത് എങ്ങനെ വളർത്തും : പ്രതിഷേധത്തിനിടെ കുട്ടിയുടെ ദേഹത്ത് പെട്രോളൊഴിച്ച് അമ്മ

ന്യൂ ഡൽഹി : ഉന്നാവിൽ കൂട്ട ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായതിന് പരാതി നൽകിയ യുവതിയെ പ്രതികൾ തീവെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധം കനക്കുന്നു. ഉന്നാവ് പെണ്‍കുട്ടി മരിച്ചതറിഞ്ഞ് ഡൽഹി സഫ്ദർജംഗ് ആശുപത്രിക്ക് മുന്നിൽ നിരവധി പേരാണ് പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിയത്. റോഡ് ഉപരോധിച്ച് സമരത്തിന് ശ്രമിച്ചവരെ ഏറെപണിപ്പെട്ടാണ് പോലീസ് നീക്കിയത്. ഇതിനിടെ അമ്മ മകളുടെ ദേഹത്ത് പെട്രോളൊഴിച്ചു . എന്റെ മകളെ ഈ രാജ്യത്ത് എങ്ങനെ വളർത്തുമെന്ന് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ആറുവയസുകാരിയുടെ ദേഹത്ത് പെട്രോൾ ഒഴിച്ചത്. പോലീസ് സമയോചിതമായി ഇടപെട്ടതിനാൽ വൻ അപകടം ഒഴിവായി. ആറു വയസുകാരിയെ ഉടൻ തന്നെ രെ ആശുപത്രിയിലെ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാറ്റി. പ്രതിഷേധിച്ച സ്ത്രീയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഇവര്‍ക്കെതിരെ പോസ്കോ നിയമപ്രകാരം കേസെടുക്കുമെന്ന് പോലീസ് അറിിയിച്ചു.

Delhi: A woman protesting against Unnao rape case, threw petrol on her 6 year old daughter, outside Safadrjung hospital. The girl has been taken to emergency for the treatment, woman has been taken into custody by Police pic.twitter.com/IbCuQBIoeG

— ANI (@ANI) December 7, 2019