ശ്രീ​ന​ഗ​ര്‍: വീ​ണ്ടും വെ​ടി​നി​ര്‍​ത്ത​ല്‍ ലം​ഘി​ച്ച്‌ പാകിസ്ഥാൻ. പൂ​ഞ്ച് ജി​ല്ല​യി​ല്‍ ബ​ലാ​കോ​ട്ട് സെ​ക്ട​റി​ലാണ് വെടിവെയ്പ്പ് ഉണ്ടായത്. പ​രി​ക്കേ​റ്റ ഒ​രാളെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​തോ​ടെ​യാ​ണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. മോ​ര്‍​ട്ടാ​ര്‍ ഷെ​ല്ലു​ക​ള്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു ആ​ക്ര​മ​ണം. ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സേ​ന ശ​ക്ത​മാ​യി ത​ന്നെ പ്ര​ത്യാ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി.

Jammu & Kashmir: One civilian was injured in yesterday’s ceasefire violation by Pakistan in Poonch. The injured civilian has been moved to a hospital for treatment. https://t.co/LVwFFtVNBU pic.twitter.com/zot5fuFqAe

— ANI (@ANI) December 9, 2019