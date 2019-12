അയോദ്ധ്യ വിധിക്കെതിരെ പുനഃപരിശോധന ഹർജികൾ : സുപ്രീം കോടതി തീരുമാനമിങ്ങനെ

ന്യൂ ഡൽഹി : അയോദ്ധ്യ വിധിക്കെതിരെ നൽകിയ പുനഃപരിശോധന ഹർജികൾ സുപ്രീം കോടതി തള്ളി. പുതിയ നിയമവശങ്ങള്‍ ഒന്നും ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്ഡേയുടെ ചേംബറാണ് 18 ഹർജികൾ തള്ളിയത്. ജംയത്തുൽ ഉലുമ ഇ ഹിന്ദ്, വിശ്വഹിന്ദ് പരിഷത്ത്, രാജ്യത്തെ 40 അക്കാദമിക വിദഗ്ധർ എന്നിവരുടെ ഹര്‍ജികളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

