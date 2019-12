നോയിഡ: ബിരിയാണി വില്‍പ്പന നടത്തിയതിന് 43കാരന് ക്രൂര മര്‍ദ്ദനം. ഗ്രേറ്റര് നോയിഡയിലാണ് സംഭവം. താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരന് ബിരിയാണി വില്‍ക്കാന്‍ എങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നെന്ന് ആക്രോശിച്ചായിരുന്നു മര്‍ദ്ദനം. ലോകേഷ് എന്നയാള്‍ക്കാണ് മര്‍ദ്ദനമേറ്റത്. ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്നും 66 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയുള്ള രാബ്പുരയിലാണ് അക്രമം നടന്നത്. ലോകേഷിന്റെ ചെറിയ കടയുടെ ചുവരിനോട് ചേര്‍ത്താണ് അക്രമികള്‍ മര്‍ദ്ദിക്കുന്നതെന്ന് വിഡിയോയില്‍ കാണാം. ഭിത്തിയോട് ചേര്‍ത്ത് ക്രൂരമായി മര്‍ദ്ദിച്ച ശേഷം ബിരിയാണി വില്‍പ്പന നടത്തിയതിന് മാപ്പ് പറയാനും അക്രമികള്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. സംഭവത്തില്‍ മൂന്ന് പേര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. പ്രതികള്‍ക്കായി തിരച്ചില്‍ തുടരുകയാണെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.

#WATCH Greater Noida: A 43-year-old man Lokesh being beaten up by some men, allegedly for selling biryani in Rabupura area. pic.twitter.com/iOfXWuDUiM

— ANI UP (@ANINewsUP) December 15, 2019