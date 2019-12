അമരാവതി : വി​ശാ​ഖ​പ​ട്ട​ണ​ത്തെ ഏകദിനത്തിൽ വെ​സ്റ്റ് ഇ​ൻ​ഡീ​സിനെതിരെ കൂറ്റൻ സ്‌കോറുയർത്തി ഇന്ത്യ. ര​ണ്ടാം ഏ​ക​ദി​ന​ത്തി​ൽ ടോ​സ് നഷ്ടമായി ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത 50 ഓ​വ​റി​ൽ അ​ഞ്ച് വി​ക്ക​റ്റി​ന് 387 റ​ണ്‍​സ് ആണ് നേടിയത്. ഓ​പ്പ​ണ​ർ​മാ​രാ​യ രോ​ഹി​ത് ശ​ർ​മ (159), കെ.​എ​ൽ.​രാ​ഹു​ൽ (102) എ​ന്നി​വ​രുടെ തകർപ്പൻ സെഞ്ചുറിയും ശ്രേ​യ​സ് അ​യ്യ​ർ, ഋ​ഷ​ഭ് പ​ന്ത് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ മികച്ച ബാറ്റിങ്ങുമാണ് ഇന്ത്യയെ കൂറ്റൻ സ്കോറിലെത്തിച്ചത്.

Innings Break!

An absolute run fest here in Visakhapatnam as #TeamIndia post a mammoth total of 387/5 on the board, courtesy batting fireworks by Rohit (159), Rahul (102), Shreyas (53), Rishabh (39).#INDvWI pic.twitter.com/rDgLwizYH4

— BCCI (@BCCI) December 18, 2019