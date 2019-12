ഐഎസ്എൽ : ജംഷെഡ്പൂരിനെതിരെ തകർപ്പൻ ജയവുമായി മുംബൈ സിറ്റി

ജംഷെഡ്പൂർ : ഇന്നത്തെ ഐഎസ്എൽ മത്സരത്തിൽ മുംബൈ സിറ്റിക്ക് തകർപ്പൻ ജയം. ജംഷെഡ്പൂരിനെ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ടു ഗോളുകൾക്കാണ് തോൽപ്പിച്ചത്. ആദ്യ പകുതിയിൽ 15ആം മിനിറ്റിൽ പൗലോയിലൂടെ മുംബൈ ആണ് ആദ്യ ഗോൾ നേടിയത്. 37ആം മിനിറ്റിൽ ജോസ് ലൂയിസിലൂടെ ജംഷെഡ്പൂർ ഒപ്പമെത്തി പിന്നീട് രണ്ടാം പകുതിയിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ 56ആം മിനിറ്റിൽ ജംഷെഡ്പൂരിനെ ഞെട്ടിച്ച് കൊണ്ട് റെയ്നിയർ നേടിയ ഗോളിലൂടെ മുംബൈ ജയം ഉറപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ മത്സരത്തിൽ ജയിച്ചുവെങ്കിലും മുംബൈ സിറ്റി 13പോയിന്റുമായി അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തു തന്നെ തുടരുന്നു. നാലാം സ്ഥാനത്താണ് ജംഷെഡ്പൂർ.

