ന്യൂഡൽഹി : പൗരത്വനിയമ ഭേദഗതിയിൽ കേന്ദ്രസർക്കാരിനെതിരെ അതിരൂക്ഷ വിമർശനവുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് ഇടക്കാല പ്രസിഡന്റ് സോണിയ ഗാന്ധി. ബിജെപി സര്‍ക്കാര്‍ ജനങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധത്തെ അവഗണിക്കുകയും പ്രതിഷേധ സ്വരങ്ങളെ ക്രൂരമായി അടിച്ചമര്‍ത്തുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് സോണിയ ഗാന്ധി വിമർശിച്ചു.

#WATCH Congress Interim President Sonia Gandhi: In a democracy people have right to raise their voice against policies of govt®ister their concerns. BJP govt has shown utter disregard for people’s voices&chosen to use brute force to suppress dissent. #CitizenshipAmendmentAct pic.twitter.com/sWyz1bvvgz

— ANI (@ANI) December 20, 2019