മുംബൈയിലെ ബഹുനില കെട്ടിടത്തിൽ വൻ തീപിടിത്തം

മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ വിലെ പാർലെയിൽ ബഹുനില കെട്ടിടത്തിൽ വൻ തീപിടിത്തം. രാത്രി ഏഴേകാലോടെയാണ് സംഭവം. പതിമൂന്ന് നിലകളുള്ള ലാബ് ശ്രീവള്ളിയെന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ ഏഴ്, എട്ട് നിലകളിലാണ് തീപിടിച്ചത്. അഗ്നിരക്ഷാ സേനാ സ്ഥലത്തെത്തി തീയണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണ്.

Maharashtra: Fire breaks out at Labh Shrivalli building in Vile Parle West, Mumbai. Fire confined to 7th & 8th floor of the building. Firefighting & rescue operations underway. More details awaited. pic.twitter.com/7RmkHHjSk0

— ANI (@ANI) December 22, 2019