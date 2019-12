എൻപിആറും-എൻആർസിയും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല, താൻ ഉറപ്പ് നൽകുന്നു : വിശദീകരണവുമായി അമിത് ഷാ

ന്യൂ ഡൽഹി : പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ശക്തമായതോടെ വിശദീകരണവുമായി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ. ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്ററും (എന്‍.ആര്‍.സി), ദേശീയ ജനസംഖ്യ രജിസ്റ്ററും (എന്‍.പി.ആർ) തമ്മില്‍ ബന്ധമില്ലെന്നും, അത് താൻ ഉറപ്പ് നൽകുന്നുവെന്നും വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എ.എന്‍.ഐക്ക്​ നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിൽ അമിത്​ ഷാ പറഞ്ഞു.

No link between NPR and NRC, state govts should not do politics on population register: Amit Shah

Read @ANI Story | https://t.co/BXKaYP2iM8 pic.twitter.com/tup8wbwNXp

— ANI Digital (@ani_digital) December 24, 2019