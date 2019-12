പൂനെ : അപകടത്തിൽ രണ്ടു സൈനികർ മരിച്ചു. പൂനെയിൽ സൈനിക എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ബ്രിഡ്ജിങ് എക്സര്‍സൈസിനിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്നു

Two Indian Army soldiers have lost their lives at College of Military Engineering, Pune during bridging exercise. 5 personnel injured; More details awaited pic.twitter.com/74ZZC1vu4f

— ANI (@ANI) December 26, 2019