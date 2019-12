ശ്രീനഗർ : അതിർത്തിയിൽ വീണ്ടും പാകിസ്താന്റെ വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘനം. ജമ്മുകശ്‍മീരിലെ പൂഞ്ചിൽ കൃഷ്‌ണഘാട്ടി സെക്ടറിൽ വൈകിട്ട് 3:45ഓടെയാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായതെന്ന് വാർത്ത ഏജൻസി എഎൻഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

Jammu and Kashmir: Pakistan violated ceasefire in Krishna Ghati sector in Poonch at 1545 hours today.

