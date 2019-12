ഓസ്റ്റിന്‍: നോര്‍ത്ത് ഡാലസില്‍ ഗര്‍ഭിണിയായ സഹോദരിയെ കഴുത്തുഞ്ഞെരിച്ച് കൊന്ന സഹോദരന്‍ അറസ്റ്റില്‍. വിരിഡിയാന അരേവലോ എന്ന യുവതിയെയാണ് പത്തൊമ്പത്കാരനായ സഹോദരന്‍ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. മരണം ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം പ്രതി മൃതദേഹം ആളൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഉപേക്ഷിച്ച കടന്നു. സംഭവത്തില്‍ സഹോദരന്‍ എഡ്വേര്‍ഡോ അരേവാലോയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കുടുംബത്തിന് ശല്യമാണെന്നാരോപിച്ചാണ് സഹോദരിയെ കൊന്നതെന്ന് എഡ്വേര്‍ഡോ പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു.

കൊല്ലപ്പെടുമ്പോള്‍ വിരിഡിയാന എട്ടു മാസം ഗര്‍ഭിണിയായിരുന്നു. ഡിസംബര്‍ 17 മുതല്‍ കാണാതായ വിരിഡിയാനയുടെ മൃതദേഹം അഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയത്. തുടര്‍ന്ന് വിരിഡിയാനയുടെ മൃതദേഹം കോളനിയില്‍നിന്ന് 30 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെ ആളൊഴിഞ്ഞ പ്രദേശത്ത് ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു.

സഹേദരി ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാണെന്ന് വരുത്തി തീര്‍ക്കാന്‍ എഡ്വേര്‍ഡോ മുറിയില്‍ ആത്മഹത്യ കുറിപ്പ് എഴുതി വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.എന്നാല്‍. പ്രദേശത്തുനിന്ന് ലഭിച്ച സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളുടെയും മറ്റ് തെളിവുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍ എഡ്വേര്‍ഡോ ആണ് വിരിഡിയാനയെ കൊന്നതെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.

മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന സഹോദരി കുടുംബത്തിന് ഒരു ഭാരമായിരുന്നു. ജനിക്കാന്‍ പോകുന്ന കുഞ്ഞിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും കൂടി വേണ്ടിയാണ് സഹോദരിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്ന് എഡ്വേര്‍ഡോ പറഞ്ഞു.

Press Release: Arrest made in body that was discovered in the south alley of Strickland Avenue on 12/22/19. #tcpd pic.twitter.com/N43znoKZhA

— The Colony Police (@TheColonyPolice) December 23, 2019