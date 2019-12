ട്രെയിനിൽ യുവതിക്ക് സുഖപ്രസവം, സഹായത്തിനെത്തിയത് മിലിട്ടറി ഡോക്ടർമാർ

ന്യൂഡല്‍ഹി: ഹൗറ എക്‌സ്പ്രസില്‍ മിലിട്ടറി ഡോക്ടര്‍മാരുടെ സഹായത്തോടെ യുവതിക്ക് സുഖപ്രസവം. ആര്‍മിയുടെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ പേജിലൂടെയാണ് വിവരം പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഹൗറ എക്‌സ്പ്രസിലെ യാത്രയ്ക്കിടെയാണ് യുവതിക്ക് പ്രസവവേദന അനുഭവപ്പെട്ടത്. ഇതോടെ ട്രെയിനിലെ യാത്രാക്കാരും മിലിട്ടറി ഡോക്ടര്‍മാരുമായ ക്യാപ്റ്റന്‍ ലളിത, ക്യാപ്റ്റന്‍ അമാന്‍ദീപ് എന്നിവർ യുവതിക്കടുത്തെത്തി. ഇവരുടെ സഹായത്തോടെ യുവതിയുടെ പ്രസവം ട്രെയിനിൽ വച്ച് നടക്കുകയായിരുന്നു, ശേഷം അമ്മയേയും കുട്ടിയേയും അടുത്തുളള ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. മാസം തികയാതെയുള്ള പ്രസവമായിരുന്നു യുവതിയുടേതെന്ന് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പറഞ്ഞു. അമ്മയും കുഞ്ഞും സുഖമായി ഇരിക്കുന്നു എന്ന് അറിയിച്ച് പ്രസവത്തിന് ശേഷം ഇരുവരും ചേര്‍ന്ന് പകര്‍ത്തിയ ചിത്രം ഇന്ത്യന്‍ ആര്‍മി ട്വീറ്റും ചെയ്തു.

Captain Lalitha & Captain Amandeep, #IndianArmy 172 Military Hospital, facilitated in premature delivery of a passenger while traveling on Howrah Express.

Both mother & baby are hale & hearty.#NationFirst#WeCare pic.twitter.com/AFQGybwJJ6

— ADG PI – INDIAN ARMY (@adgpi) December 28, 2019