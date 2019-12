ശ്രീ​ന​ഗ​ര്‍ : ഐ​ഇ​ഡി സ്ഫോ​ട​ക വ​സ്തു ക​ണ്ടെ​ത്തി. ജ​മ്മു​കാ​ഷ്മീ​രി​ലെ ര​ജൗ​രി സെ​ക്ട​റി​ലു​ള്ള കേ​രി​യി​ല്‍ വൈകിട്ട് നാല് മണിയോടെയാണ് സ്ഫോട​ക വ​സ്തു ക​ണ്ടെ​ത്തിയത്.

Indian Army defused an Improvised Explosive Device (IED) in Keri sector of Rajouri district at 1600 hours, today. More details awaited. #JammuAndKashmir

— ANI (@ANI) December 29, 2019