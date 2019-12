ഐഎസ്എൽ : ഹൈദരാബാദിനെ തകർത്ത് മുംബൈ എഫ് സി

മുംബൈ : ഐഎസ്എല്ലിൽ ഹൈദരാബാദിനെ തകർത്ത് മുംബൈ എഫ് സിയുടെ തേരോട്ടം. ഒന്നിനെതിരെ രണ്ടു ഗോളുകൾക്കാണ് മുംബൈയുടെ വിജയം 6,78 മിനിറ്റുകളിൽ മോദൗ സൗഗോ നേടിയ ഗോളുകളിലൂടെയാണ് മുംബൈ വിജയം നേടിയത്.

A spirited second half display by @HydFCOfficial wasn't enough as @MumbaiCityFC edged to victory in #MCFCHFC 💪 #HeroISL #LetsFootball pic.twitter.com/SRTTN5AF1V

A man down, but @MumbaiCityFC hang on for their first win at home courtesy a @papesougou double 🙌💙#MCFCHFC #ApunKaTeam 🔵 #LetsFootball #TrueLove pic.twitter.com/IkF9aTj3GX

