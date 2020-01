പടക്ക നിർമാണശാലയിൽ സ്ഫോടനം : അഞ്ചു പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

കൊൽക്കത്ത : പടക്ക നിർമാണശാലയിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ അഞ്ചു പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. ബംഗാളിൽ നോർത്ത് 24 പർഗാനസ് ജില്ലയിൽ നൈഹാതി എന്ന പ്രദേശത്താണ് സ്‌ഫോടനമുണ്ടായത്. വാർത്ത ഏജൻസി എഎൻഐ ആണ് സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

West Bengal: Five persons dead in an explosion at a firecracker factory in Naihati area of ​​North 24 Parganas district. Fire tenders present at the spot. pic.twitter.com/DhdEtLhoSV

