പുതുവർഷത്തിലെ ആദ്യ ഐഎസ്എൽ മത്സരത്തിന് ഇന്ന് കളമൊരുങ്ങുന്നു : ഏറ്റുമുട്ടുക കരുത്തരായ ഈ ടീമുകൾ

ബെംഗളൂരു : പുതുവർഷത്തിലെ ആദ്യ ഐഎസ്എൽ മത്സരത്തിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യനായ ബെംഗളൂരു എഫ് സിയും കരുത്തരായ എഫ് സി ഗോവയും തമ്മിൽ. വൈകിട്ട് 07:30തിന് ബെംഗളൂരു കന്റീരവ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ഇരുടീമുകളും ഏറ്റുമുട്ടുക.

ഒന്നാം സ്ഥാനം നില നിർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ എഫ് സി ഗോവയും, ഒന്നാം സ്ഥാനം തിരിച്ചു പിടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ബെംഗളൂരു എഫ് സിയും ശക്തമായ പോരാട്ടമാകും കളിക്കളത്തിൽ കാഴ്ച്ചവെക്കുക.10 മത്സരങ്ങളിൽ 21പോയിന്റുമായി ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് എപ്പോൾ ഗോവ. 10 മത്സരങ്ങളിൽ 16പോയിന്റുമായി മൂനാം സ്ഥാനത്താണ് ബെംഗളൂരു.18പോയിന്റുമായി എടികെയാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്.

