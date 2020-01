കൊച്ചി : ഐഎസ്എല്ലിൽ ഹൈദരാബാദിനെ ഗോൾ മഴയിൽ മുക്കി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ്. ഒന്നിനെതിരെ അഞ്ച് ഗോളുകൾക്കാണ് സീസണിലെ രണ്ടാം ജയം സ്വന്തമാക്കിയത്. ജീവൻമരണ പോരാട്ടമായതിനാൽ തകർപ്പൻ പ്രകടനം കാഴ്ച്ചവെച്ചാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് ഹൈദെരാബാദിനെ തോൽപ്പിച്ചത്.

Full-time | Absolute scenes at the Kaloor as we come from a goal down to register a historic 5-1 win! 💛💙#YennumYellow #KeralaBlasters pic.twitter.com/8JK3EoT2M1

— Kerala Blasters FC (@KeralaBlasters) January 5, 2020