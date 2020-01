നബാർഡിൽ തൊഴിലവസരം : അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

നബാര്‍ഡിൽ(നാഷണല്‍ ബാങ്ക് ഫോര്‍ അഗ്രിക്കള്‍ച്ചറല്‍ ആന്‍ഡ് റൂറല്‍ ഡെവലപ്‌മെന്റ് ) തൊഴിലവസരം. അറ്റന്‍ഡന്റ് തസ്തികയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. പത്താംക്ലാസ് ആണ് യോഗ്യത. 2019 ഡിസംബര്‍ 1ന് മുമ്പ് നേടിയിരിക്കണം. ബിരുദവും ഉന്നതയോഗ്യതകളുമുള്ളവര്‍ക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനാകില്ല. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 73ഒഴിവാണുള്ളത്. കേരളത്തില്‍ 3 ഒഴിവുകളും,മുംബൈയിലെ ഹെഡ് ഓഫീസില്‍ 23 ഒഴിവുകളുമുണ്ട്.

ഓൺലൈൻ ആയാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ ഒഴിവിലേക്കേ അപേക്ഷിക്കാനാകൂ. പാസ്‌പോര്‍ട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ, കൈയൊപ്പ്, ഇടത് തള്ളവിരലടയാളം എന്നിവയോടൊപ്പം സ്വന്തം കൈപ്പടയില്‍ തയ്യാറാക്കിയ പ്രസ്താവനയുടെ പകര്‍പ്പ് എന്നിവ സ്‌കാന്‍ ചെയ്ത് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണം. ‘I (Name of the candidate), hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required’ എന്ന പ്രസ്താവനയാണ് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത്.

അവസാന തീയതി: ജനുവരി 12