വീണ്ടും ഇറാനെതിരെ പ്രകോപനപരമായ പ്രസ്താവനയുമായി ട്രംപ്. ഇറാൻ ഒരു കാലത്തും ആണവായുധം സ്വന്തമാക്കാൻ പോകുന്നില്ലെന്നാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്‍റ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കൊല്ലപ്പെട്ട് ഖാസിം സുലേമാനിയുടെ മകൾ ട്രംപിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഭ്രാന്തൻ എന്നാണ് മകള്‍ സൈനബ് സുലൈമാനി ട്രംപിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ പ്രസ്താവനയുമായി ട്രംപ് രംഗത്ത് എത്തിയത്.

IRAN WILL NEVER HAVE A NUCLEAR WEAPON!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2020