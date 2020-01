ന്യൂഡല്‍ഹി: ജെഎൻയുവിലെ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കും അധ്യാപകര്‍ക്കുമെതിരേ ഉണ്ടായ അക്രമത്തില്‍ ബിജെപിക്കെതിരെ വിമര്‍ശനവുമായി നടന്‍ സിദ്ധാര്‍ഥ്. ട്വിറ്ററിലൂടെയായിരുന്നു സിദ്ധാര്‍ത്ഥിനെ വിമര്‍ശനം. ചൗക്കിദാര്‍ ഗുണ്ടയാണെന്ന് സിദ്ധാര്‍ഥ് ആരോപിച്ചു. അക്രമികളുടേതെന്ന തരത്തില്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പല ചിത്രങ്ങളും പ്രചരിച്ചിട്ടും അറസ്റ്റുകള്‍ സംഭവിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്. ഡല്‍ഹിയില്‍ യഥാര്‍ത്ഥ പോലീസ് സേന ഉണ്ടോയെന്ന് ഇതിന് മുൻപ് സിദ്ധാർഥ് ചോദിച്ചിരുന്നു. സര്‍വകലാശാലകളുടെ അംഗീകാരം റദ്ദാക്കാന്‍ ഫാസിസ്റ്റുകള്‍ ശ്രമിക്കും. അവര്‍ അക്രമം നടത്തുകയും ക്രമസമാധാനം തകര്‍ക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും സിദ്ധാർഥ് ആരോപിച്ചിരുന്നു.

Is there an actual Police force in Delhi? Why haven’t they arrested this young lady? She is on camera showing her middle finger to the country. No police, no CBI, no courts. All the attackers are protected. Koi Hai? #JNUATTACK https://t.co/DqM65SigtP

— Siddharth (@Actor_Siddharth) January 7, 2020