ടെഹ്‌റാൻ : ഇറാഖിലെ അമേരിക്കൻ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇറാൻ ആക്രമണം നടത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട്. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ അ​ൽ-​അ​സ​ദ്, ഇ​ർ​ബി​ൽ വ്യോ​മ താ​വ​ള​ങ്ങ​ൾ​ തകർത്തു. 15 ബാ​ലി​സ്റ്റി​ക് മി​സൈ​ലു​ക​ൾ ഇ​റാ​ൻ പ്ര​യോ​ഗി​ച്ചെ​ന്നും ആക്രമണത്തിൽ 80 സൈ​നി​ക​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടതായും ഇ​റാ​ൻ പ്ര​സ് ടി​വി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു.

AFP: Iraq says Iran informed it of imminent missile attack on US forces

