കൊൽക്കത്ത : ഐഎസ്എല്ലിൽ ഒരു കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് അപാരത. ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഗോളിന് കരുത്തരായ എടികയെ തോൽപ്പിച്ച് തങ്ങളുടെ മൂന്നാം ജയം കരസ്ഥമാക്കി. രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഹലിച്ചരൻ നര്‍സാരിയാണ് (*70) ആണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ വിജയഗോൾ സ്വന്തമാക്കിയത്. ആദ്യ പകുതിയിൽ ഇരുടീമുകളും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം നിന്ന് ആവേശപോരാട്ടമാണ് കളിക്കളത്തിൽ കാഴ്ച്ച വെച്ചത്.

