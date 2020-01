ഐ ലീഗ് ഫുട്ബോൾ : ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിനെ വീഴ്ത്തി തകർപ്പൻ ജയവുമായി ഗോകുലം കേരള

കൊൽക്കത്ത : ഇന്ന് നടന്ന എവേ മത്സരത്തില്‍ ഗോകുലം കേരള എഫ് സിക്ക് തകർപ്പൻ ജയം. വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് കൊല്‍ക്കത്തയിലെ കല്യാണി സ്‌റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ കരുത്തരായ ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിനെ ഒന്നിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകള്‍ക്ക് തോൽപ്പിച്ചാണ് ഗോകുലം ശക്തമായ തിരിച്ച് വരവ് നടത്തിയത്.

When GKFC is in Kolkata, you know how it ends! 😎

FT: QEB 1-3 GKFC

We climb to the fourth position with this win against @eastbengalfc 😋#Malabarians #GKFC #HeroILeague #LeagueForAll #QEBGKFC pic.twitter.com/8UHbDCbPnE

