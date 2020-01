ഐഎസ്എല്ലിൽ ഇന്ന് ഈ ടീമുകൾ ഏറ്റുമുട്ടും

തെലങ്കാന : ഐഎസ്എല്ലിൽ ഇന്നത്തെ മത്സരം ഹൈദരാബാദ് എഫ് സിയും, ഒഡീഷയും തമ്മിൽ. വൈകിട്ട് 07:30തിന് ബാലയോഗി സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ഇരു ടീമുകളും ഏറ്റുമുട്ടുക. ആദ്യ മത്സരങ്ങളിലൊക്കെ പിറകിലായിരുന്ന ഒഡീഷ ഇപ്പോൾ അപ്രതീക്ഷിത മുന്നേറ്റമാണ് കാഴ്ച്ചവെക്കുന്നത്.

Important fixture coming up tomorrow as we take on @HydFCOfficial ⚔️💯#OdishaFC #AmaTeamAmaGame #HeroISL #LetsFootball pic.twitter.com/ykFPQhBp4O

— Odisha FC (@OdishaFC) January 14, 2020