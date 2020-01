ഒന്നാം സ്ഥാനം കൈവിടാതിരിക്കാൻ ഗോവ ഇന്നിറങ്ങും : എതിരാളി എടികെ

കൊൽക്കത്ത : ഒന്നാം സ്ഥാനം കൈവിടാതിരിക്കാൻ എഫ് സി ഗോവ ഇന്നിറങ്ങും. നേരത്തെ ഒന്നാമനായിരുന്ന എടികെയാണ് എതിരാളി. വൈകിട്ട് 07:30തിന് സാൾട്ട് ലേക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇരുടീമുകളും ഏറ്റുമുട്ടും. 12 മത്സരങ്ങളിൽ 24പോയിന്റുമായി ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ഗോവ. അതിനാൽ ഇന്ന് കളിക്കളത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനമാകും ടീം കാഴ്ച്ചവെക്കുക. 12 മത്സരങ്ങളിൽ 21പോയിന്റുമായി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള എടികെയ്ക്ക് ഇന്ന് ജയിക്കാനായാൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ബെംഗളൂരു എഫ് സിയെ പിന്നിലാക്കി രണ്ടാം സ്ഥാനം സ്വന്തമാക്കുവാൻ സാധിക്കും.

A top-of-the-table clash on the cards tonight as @ATKFC welcome home @FCGoaOfficial!🤜🤛

Gear up to witness goals galore in #ATKFCG ⚽

#HeroISL #LetsFootball pic.twitter.com/yde4gcXHUg

— Indian Super League (@IndSuperLeague) January 18, 2020