ന്യുഡല്‍ഹി: പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയോടെ ഇന്ത്യന്‍ പൗരത്വം ലഭിക്കുന്നതിൽ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനും ബി.ജെ.പിക്കും നന്ദി അറിയിച്ച്‌ പാകിസ്താനില്‍ നിന്നുള്ള അഭയാര്‍ത്ഥികള്‍. ഹരിയാന, ഡല്‍ഹി എന്നിവിടങ്ങളില്‍ താമസിക്കുന്ന പാകിസ്താനി അഭയാര്‍ത്ഥികളാണ് പാര്‍ട്ടി ആസ്ഥാനത്തെത്തിയത്.

Delhi: Pakistani refugees, who have been living in Haryana & Delhi, reach BJP headquarters to thank Prime Minister Narendra Modi, BJP president Amit Shah & party’s working president JP Nadda for implementation of #CAA. pic.twitter.com/bAwHS59FnA

— ANI (@ANI) January 18, 2020