ചാമ്പ്യന്മാർ ഇന്നിറങ്ങും : എതിരാളി ഒഡീഷ

ബെംഗളൂരു : ഐഎസ്എല്ലിൽ വീണ്ടും ഒന്നാം സ്ഥാനം ലക്ഷ്യമാക്കി നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ബെംഗളൂരു എഫ് സി ഇന്നിറങ്ങും. വൈകിട്ട് 07:30തിന് ശ്രീ കാന്റീരവ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന പോരാട്ടത്തിൽ ഒഡീഷ എഫ് സിയുമായിട്ടാകും ഏറ്റുമുട്ടുക.

