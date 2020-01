പ്ലേ ഓഫ് ഉറപ്പിക്കാൻ മുംബൈ സിറ്റി ഇന്നിറങ്ങും : എതിരാളി ഹൈദരാബാദ്

ഹൈദരാബാദ് : ഐഎസ്എല്ലിലെ പ്ലേ ഓഫ് ഉറപ്പിക്കാൻ മുംബൈ സിറ്റി ഇന്നിറങ്ങുന്നു. അവസാന സ്ഥാനക്കാരായ ഹൈദരാബാദ് എഫ്സിയാണ് എതിരാളി. ഇന്ന് വൈകിട്ട് 07:30തിന് ഹൈദരാബാദിന്‍റെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടായ ജിഎംസി ബാലയോഗി സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ഇരുടീമുകളും ഏറ്റുമുട്ടുക.

Bottom-dwellers @HydFCOfficial welcome the season's best away team @MumbaiCityFC for their penultimate home fixture!

#HFCMCFC #HeroISL #LetsFootball pic.twitter.com/P8kvp3ZMIC

— Indian Super League (@IndSuperLeague) January 24, 2020