പനാജി : പ്രതീക്ഷകൾ അസ്തമിച്ചു, ജീവൻ മരണ പോരാട്ടത്തിൽ പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യതകൾ കൈവിട്ട് ഈ ഐഎസ്എൽ മത്സരത്തിൽ നിന്നും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് പുറത്തേക്ക്. നിർണായക എവേ മത്സരത്തിൽ രണ്ടിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്കാണ് ഗോവ എഫ് സി ബ്ലാസ്‌റ്റേഴ്‌സിനെ തോൽപ്പിച്ചത്.

ഹ്യൂഗോ ബോമൂസ്(26,83) ജാക്കിചന്ദ് സിംഗ്(45+1)എന്നിവരാണ് വിജയ ഗോളുകൾ സ്വന്തമാക്കിയത്. മെസ്സി ബൗളി(53) ഒക്‌ബെച്ചേ(69) എന്നിവരാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനായി ഗോളുകൾ നേടിയത്.

— Kerala Blasters FC (@KeralaBlasters) January 25, 2020