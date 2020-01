പനാജി : ഐഎസ്എല്ലിൽ ജീവൻ മരണ പോരാട്ടത്തിനായി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് ഇന്നിറങ്ങുന്നു. കരുത്തരായ എഫ് സി ഗോവയാണ് എതിരാളി. രാത്രി 7.30നു ഗോവയുടെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടിലാണ് മത്സരം. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിലെ അപ്രതീക്ഷിത തോൽവിയിൽ പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യതകൾ മങ്ങിയ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഇനിയുള്ള എല്ലാ കളിയും ജയിക്കുന്നതോടൊപ്പം മറ്റുള്ളവരുടെ ജയ പരാജയങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും പ്ലേ ഓഫിൽ ഇടം നേടാൻ സാധിക്കുക.

Our #HeroISL campaign resumes as we lock horns with the Gaurs tonight! 💪

COME ON BLASTERS! 💛#FCGKBFC #YennumYellow pic.twitter.com/urevd8OkXq

— Kerala Blasters FC (@KeralaBlasters) January 25, 2020