ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്തെ നിലവിലെ തൊഴിലില്ലായ്മ കണക്കിലെടുത്ത് എന്‍ആര്‍സിക്ക് പകരം വിദ്യാസമ്പരായ തൊഴില്‍രഹിതരുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് കോണ്‍ഗ്രസ് നോതാവിന്റെ നിര്‍ദ്ദേശം. ദിഗ് വിജയ് സിങാണ് ട്വിറ്ററിലൂടെ മോദിക്ക് നിര്‍ദ്ദേശവുമായി എത്തിയത്. തൊഴില്‍രഹിതരുടെ പട്ടിക ഏകീകൃത അജണ്ടയൊണെന്നും എന്‍ആര്‍സി വിഭജന അജണ്ടയെന്നും ദ്വിഗ് വിജയ് സിങ് പറയുന്നു.

‘പ്രധാനമന്ത്രിയോട് ഒരു നിര്‍ദേശം, രാജ്യമാകെ അശാന്തിയും അസ്വസ്ഥതകളുമുണ്ടാക്കുന്ന എന്‍ആര്‍സിക്ക് പകരം രാജ്യത്തെ വിദ്യാസമ്ബന്നരായ തൊഴില്‍രഹിതരായ യുവാക്കളുടെ ദേശീയ പട്ടിക തയ്യാറാക്കണം. അത് അദ്ദേഹം അത് ചെയ്യില്ല, കാരണം അത് വിഭജന അജണ്ടയുടെ ഭാഗമല്ലല്ലോ, ഐക്യത്തിന്റെ അജണ്ടയല്ലേ’ – ദിഗ്വിജയ് സിങ്ങ് ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

I have a very positive suggestion for our PM. Instead of NRC which has led to Social Unrest throughout the Country he should prepare a “National Register of Educated Unemployed Indian Citizens”. But he won’t as it won’t be a Divisive Agenda! It would be a Unifying Agenda!!

