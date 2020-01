ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ജെ​എ​ൻ​യു വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ഷ​ർ​ജി​ൽ ഇ​മാം അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. രാ​ജ്യ​ദ്രോ​ഹ​ക്കു​റ്റം ചു​മ​ത്ത​പ്പെ​ട്ടതിനെ തുടർന്ന് മൂ​ന്നു ദി​വ​സ​മാ​യി ഒളിവിലായിരുന്ന ഇയാളെ ബി​ഹാ​റി​ലെ ജ​ഹാ​നാ​ബാ​ദി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് പിടികൂടിയത്. ഡ​ൽ​ഹി, മും​ബൈ, പാ​റ്റ്ന എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ചി​ന്‍റെ അ​ഞ്ച് സം​ഘ​ത്തെ​യാ​ണ് ഡ​ൽ​ഹി പോ​ലീ​സ് ഷ​ർ​ജി​ലി​നെ പി​ടി​കൂ​ടാ​നായി അ​യ​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്.

JNU Student Sharjeel Imam has been arrested from Jahanabad,Bihar by Delhi Police. Imam had been booked for sedition by Police. More details awaited. pic.twitter.com/7zFmWFbWIf

— ANI (@ANI) January 28, 2020