മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ അർണാബ് ഗോസ്വാമിയെ വിമാനത്തിനുള്ളിൽ വച്ച് അപമാനിച്ച സംഭവം; ഹാസ്യകലാകാരനെ എയര്‍ ഇന്ത്യ വിലക്കി

ന്യൂഡൽഹി: മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ അർണാബ് ഗോസ്വാമിയെ വിമാനത്തിനുള്ളിൽ വച്ച് അപമാനിച്ച സംഭവത്തിൽ ഹാസ്യകലാകാരനെ എയര്‍ ഇന്ത്യ വിലക്കി. സ്റ്റാൻഡ് അപ്‌ കൊമേഡിയൻ കുനൽ കംറയ്ക്ക് ആണ് യാത്രാ വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയത്. ഇനി ഒരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നത് വരെ യാത്രാവിലക്കുണ്ടാവുമെന്നാണ് എയര്‍ ഇന്ത്യ ട്വിറ്ററില്‍ വിശദമാക്കിയത്. വിമാനങ്ങളില്‍ ഇത്തരം നടപടികള്‍ ഉണ്ടാവുന്നത് നിരുല്‍സാഹപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് നടപടിയെന്നാണ് എയര്‍ ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കിയത്.

#FlyAI: In view of the incident onboard @IndiGo6E, Air India wishes to inform that conduct of Person concerned is unacceptable.With a view to discourage such behavior onboard flts, Mr Kunal Kamra is suspended from flying on any Air India flt until further notice. @HardeepSPuri .

— Air India (@airindiain) January 28, 2020