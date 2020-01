ഒഡീഷയെ ഗോൾ മഴയിൽ മുക്കി എഫ് സി ഗോവ : ഒന്നാം സ്ഥാനം തിരിച്ചു പിടിച്ചു

ഭുവനേശ്വർ : ഒഡീഷയെ ഗോൾ മഴയിൽ മുക്കി എഫ് സി ഗോവ. കലിംഗ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന തീപാറും പോരാട്ടത്തിൽ രണ്ടിനെതിരെ നാല് ഗോളുകൾക്കാണ് ഒഡീഷയെ തോൽപ്പിച്ചത്. ജാക്കി ചന്ദ് സിംഗ്(24,26), ഫെറാൻ(90) എന്നിവരും, ഒഡീഷയുടെ വിനീത് റോയിയുടെ(21)സെൽഫ് ഗോളുമാണ് ഗോവയെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചത്.

.@OdishaFC taste defeat for the first time at the Kalinga Stadium!#OFCFCG #HeroISL #LetsFootball pic.twitter.com/qwWFjCK2nA

— Indian Super League (@IndSuperLeague) January 29, 2020