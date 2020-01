ന്യൂഡൽഹി: മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകന്‍ അര്‍ണബ് ഗോസ്വാമിയെ വിമര്‍ശിച്ച സ്റ്റാന്‍ഡ് അപ് കൊമേഡിയന്‍ കുനാല്‍ കമ്രക്ക് പിന്തുണയുമായി വയനാട് എം പി രാഹുൽ ഗാന്ധി. നാല് പ്രമുഖ എയര്‍ലൈന്‍ കമ്പനികള്‍ കുനാലിന് യാത്രാവിലക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയതിനെതിരെയാണ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി രംഗത്തെത്തിയത്. ഒരു ഭീരു തന്നെ വിമര്‍ശിക്കുന്നവരെ സ്വാധീനമുപയോഗിച്ച് നിശബ്ദരാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

The ban imposed on #kunalkamra by 4 airlines is the act of a coward leveraging his influence with the Govt to silence a critic.

Those who use their “news” cameras as 24×7 tools of propaganda, should show some spine when the camera is turned on them. https://t.co/NNwVcq4ZOj

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 29, 2020