ജംഷെഡ്പൂരിനെ തകർത്ത് എടികെ വീണ്ടും തലപ്പത്തേക്ക്

ജംഷെഡ്പൂർ : ഐഎസ്എല്ലിലെ ആവേശപ്പോരിൽ ജംഷെഡ്പൂരിനെ തകർത്ത് എടികെ. എതിരില്ലാതെ മൂന്ന് ഗോളിനാണ് എടികെ വിജയിച്ചത്. റോയ് കൃഷ്ണ(*2,*75), ഗാർസിയ(*59) എന്നിവരാണ് വിജയ ഗോളുകൾ നേടിയത്. 51ആം മിനിറ്റിൽ ജിതേന്ദ്ര സിംഗ് ചുവപ്പ് കാർഡ് കണ്ട് പുറത്തായത് ജംഷെഡ്പൂരിനു തിരിച്ചടിയായി.

