ഗോൾ മഴ : ഹൈദരബാദിനെ വീഴ്ത്തി ഒന്നാമനായി എഫ് സി ഗോവ

പനാജി : എഫ് സി ഗോവയുടെ ഗോൾ മഴയിൽ മുങ്ങി ഹൈദരബാദ് എഫ് സി. ഒന്നിനെതിരെ നാല് ഗോളുകൾക്കാണ് ഗോവ വിജയിച്ചത്. ഹ്യൂഗോ ബോമസ്(19,50), ഫെറാൻ കോറോമിനാസ്(68,87) എന്നിവരുടെ കാലുകളിൽ നിന്ന് പിറന്ന ഗോളുകളാണ് ഗോവയെ ജയത്തിലെത്തിച്ചത്. മർസിലിനോയാണ്(64) ഹൈദരാബാദിന്റെ ആശ്വാസ ഗോൾ നേടിയത്.

The 1⃣st #HeroISL team to qualify for the semi-finals this season 👉 @FCGoaOfficial!#FCGHFC #LetsFootball pic.twitter.com/W6daLcaqAB

— Indian Super League (@IndSuperLeague) February 5, 2020