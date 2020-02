തീപാറും പോരാട്ടത്തിനായി ഗോവ ഇന്നിറങ്ങും, ലക്ഷ്യം ഒന്നാം സ്ഥാനം

പനാജി : ഐഎസ്എല്ലിൽ തീപാറും പോരാട്ടത്തിനായി ഗോവ എഫ് സി ഇന്നിറങ്ങും. ഹൈദരാബാദ് എഫ് സിയാണ് എതിരാളി. വൈകിട്ട് 07:30തിന് ഗോവയുടെ ഹോം ഗ്രൗണ്ട് ആയ ഫറ്റോർഡ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ഇരുടീമുകളും ഏറ്റുമുട്ടുക. പരിശീലകന്‍ സെര്‍ജിയോ ലൊബേറോയെ അപ്രതീക്ഷിതമായി പുറത്താക്കിയ ശേഷം ഗോവയുടെ ആദ്യ പോരാട്ടമാണിത്. നഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്നാം സ്ഥാനം എടികെയിൽ നിന്നും തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള പ്രകടനം കളിക്കളത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം. സമനില നേടിയാലും ഗോവയ്‌ക്ക് മുന്നിലെത്താം.

