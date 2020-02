മുംബൈ : ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ ജംഷെഡ്പൂരിനെ വീഴ്ത്തി വിജയത്തിലേക്ക് പിടിച്ച് കയറി മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സി. ഒന്നിനെതിരെ രണ്ടു ഗോളുകൾക്കാണ് ജയം. ആദ്യ പകുതിയിലെ ഏഴാം മിനിറ്റിൽ നോയ് അക്കോസ്റ്റയുടെ പെനാൽറ്റിയിലൂടെ ജംഷെഡ്പൂർ മുന്നിലെത്തിയെങ്കിലും തുടർന്ന് മുന്നിലെത്താൻ സാധിച്ചില്ല.

That's the first time @MumbaiCityFC have won a match despite being behind at half-time!#MCFCJFC #HeroISL #LetsFootball pic.twitter.com/l0T8soWbvp

— Indian Super League (@IndSuperLeague) February 6, 2020