പ്ലേ ഓഫ് നിലനിർത്താനുള്ള പോരാട്ടത്തിന് മുംബൈ ഇന്നിറങ്ങും : എതിരാളി ജംഷെഡ്പൂർ

മുംബൈ : പ്ലേ ഓഫ് നിലനിർത്താനുള്ള പോരാട്ടത്തിന് മുംബൈ സിറ്റി ഇന്നിറങ്ങും. ജംഷെഡ്പൂർ എഫ് സിയാണ് എതിരാളി. വൈകിട്ട് 07:30തിന് മുംബൈ ഫുട്ബോൾ അരീന സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ഇരു ടീമുകളും ഏറ്റുമുട്ടുക.

